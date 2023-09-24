Избившему медика скорой помощи в Краснодаре мужчине грозит до 5 лет колонии

Преступление произошло рано утром 21 сентября на улице Индустриальной.

В тот день, пьяный 30-летний мужчина лежал на улице, а из его уха текла кровь. Прохожие вызвали ему скорую помощь. Медики вскоре прибыли на место. Фельдшер подошла к мужчине, чтобы оказать помощь. Однако он резко вскочил и ударил девушку по лицу.

Дебошира задержали и завели на него уголовное дело о хулиганстве по ч. 1 ст. 213 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В рамках расследования уголовного дела следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Во время допроса подозреваемый полностью признал свою вину. Проводится судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате удара по лицу фельдшер скорой помощи получила рассечение губы и травму головы. Пострадавшую девушку госпитализировали. Злоумышленнику также оказали первую помощь.