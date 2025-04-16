Избитую чиновницей из Гулькевичей любовницу мужа позвали искать любовь на ТВ
Парикмахера их Гулькевичского района Ульяну Ястребову, пострадавшую от нападения сотрудницы местной администрации, позвали на съемки шоу «Давай поженимся» на «Первом канале».
Замглавы района напала на парикмахера в одном из салонов красоты районного центра. Женщина оттаскала оппонентку за волосы, надавала пощечин и потребовала перестать оказывать знаки внимания ее мужу. После нашумевшего инцидента девушку пригласили подобрать жениха на телевидение.
«Никогда не смотрела «Давай поженимся». Конечно, с Гузеевой познакомиться мне очень хочется, но это не мой формат. Как парикмахер и профессионал по окрашиванию и стрижкам, я бы приняла участие в шоу. Но искать себе мужа… Это не то место, где этим надо заниматься», — цитирует Ульяну «КП»-Кубань».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», избитая ревнивой чиновницей в Гулькевичах парикмахерша требует 500 тыс. рублей. девушка намерена взыскать через суд полмиллиона рублей компенсации за моральный и репутационный ущерб после обвинений в домогательствах к чужому мужу.
Ревнивая женщина напала на администратора салона красоты на Кубани. Видео с избиением администратора салона красоты, снятое в Гулькевичском районе, распространилось в соцсетях. По информации с камеры, установленной в салоне красоты, инцидент произошел в 2024 году 23 ноября в 11:26.
Затем замглавы Гулькевичского района отстранили от должности после скандального видео. Речь идет о первом заместителе главы Гулькевичского района Олесе Кливцовой. Однако в январе чиновница вернулась на работу. Кливцова присутствовала на «часе контроля», который проводил руководитель муниципалитета Александр Шишикин.