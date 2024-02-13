Избирательный штаб Владимира Путина отказался от эфиров в СМИ для дебатов

Об этом 13 февраля сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ во время жеребьевки бесплатного эфирного времени на государственных теле- и радиоканалах.

Отмечается, что избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина отказался от получения бесплатных эфиров для дебатов в теле- и радиоэфире на федеральных каналах, сообщает RT.

Жеребьевка на бесплатные печатные площади в государственных печатных изданиях для кандидатов в президенты РФ состоятся 15 февраля в 11:00 в зале заседаний ЦИК.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. К участию в них ЦИК допустил четырех кандидатов: Владимира Путина (самовыдвиженец), Николая Харитонова (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислава Даванкова («Новые люди»).

Читайте также: независимые наблюдатели от НКО будут работать на выборах президента в Краснодарском крае. Общественная палата Кубани заключила соглашение с 15 НКО.