Избирательная комиссия Краснодарского края 20 ноября отметит профессиональный праздник

Видео канала «Кубань 24»

Комиссия ведет свою историю с 1994 года. За это время провела семь президентских, столько же парламентских кампаний, организовывала губернаторские выборы. В этом году свою гражданскую позицию на Кубани выразили почти 4,5 млн человек.

«Доезжаем до любых населенных пунктов, откуда большая часть голосования у нас на дому. Край компактный, поэтому пока авиацию не используем, но при необходимости и это можем реализовать», — сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Накануне важной даты в Избиркоме чествуют не только сотрудников, но и помощников — тех, кто следит, чтобы выборы были честными. Благодарственные грамоты получили представители почти 50 организаций: общественники, полицейские, журналисты. Отметили и качественную работу телеканала «Кубань 24» во время сентябрьской кампании.

«Мы достойно справились, потому что все дни и ночи следили за ходом кампании, сообщали людям самые последние данные. И самое важное — удалось добиться того, что все жители Кубани, которые хотели проявить свою гражданскую позицию, знали, когда голосовать, где, и другие тонкости», — отметил главный редактор телеканала «Кубань 24» Леонид Мончинский.

В краевом избиркоме уже готовятся к новой работе: организации выборов президента страны. Они пройдут в 2024 году.