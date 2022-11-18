Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Избирательная комиссия Краснодарского края 20 ноября отметит профессиональный праздник

Общество
18.11.2022 18:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/izbiratelnaya-komissiya-krasnodarskogo-kraya-20-noyabrya-otmetit-professionalnyj-prazdnik
Видео канала «Кубань 24»

Комиссия ведет свою историю с 1994 года. За это время провела семь президентских, столько же парламентских кампаний, организовывала губернаторские выборы. В этом году свою гражданскую позицию на Кубани выразили почти 4,5 млн человек.

«Доезжаем до любых населенных пунктов, откуда большая часть голосования у нас на дому. Край компактный, поэтому пока авиацию не используем, но при необходимости и это можем реализовать», — сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Накануне важной даты в Избиркоме чествуют не только сотрудников, но и помощников — тех, кто следит, чтобы выборы были честными. Благодарственные грамоты получили представители почти 50 организаций: общественники, полицейские, журналисты. Отметили и качественную работу телеканала «Кубань 24» во время сентябрьской кампании.

«Мы достойно справились, потому что все дни и ночи следили за ходом кампании, сообщали людям самые последние данные. И самое важное — удалось добиться того, что все жители Кубани, которые хотели проявить свою гражданскую позицию, знали, когда голосовать, где, и другие тонкости», — отметил главный редактор телеканала «Кубань 24» Леонид Мончинский.

В краевом избиркоме уже готовятся к новой работе: организации выборов президента страны. Они пройдут в 2024 году.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
В Сочи произошел крупный пожар на территории стройплощадки
В Сочи произошел крупный пожар на территории стройплощадки
Трассу от Горячего Ключа до Сочи начнут строить в 2023 году
Трассу от Горячего Ключа до Сочи начнут строить в 2023 году
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  2. В Сочи возле заведенного автомобиля нашли тело 31-летнего мужчины
  3. В Тимашевском районе двое блогеров получили по 2,5 года колонии за кражу дорожных знаков
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 27 ноября
  6. В Краснодарском крае пьяный полицейский за рулем иномарки сбил насмерть велосипедистку
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях