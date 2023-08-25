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Избиратели новых регионов РФ могут проголосовать на выборах в Краснодарском крае

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/izbirateli-novyh-regionov-rf-mogut-progolosovat-na-vyborah-v-krasnodarskom-krae
Избиратели новых регионов РФ могут проголосовать на выборах в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Для избирателей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей создадут специальные экстерриториальные избирательные участки для выборов депутатов регионального уровня.

Проголосовать на специальных участках можно с 1 по 3 сентября с 8:00 до 20:00, 4 сентября — с 8:00 до 15:00. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Подробную информацию можно уточнить по телефону горячей линии 8 (861) 262-77-17. Она работает с 9:00 до 18:00 (по пятницам до 17:00), сообщает официальный канал избирательной комиссии Краснодарского края в Telegram.

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