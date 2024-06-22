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Из-за жары в Краснодаре работают только 5 ярмарок выходного дня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-zhary-v-krasnodare-rabotayut-tolko-5-yarmarok-vyhodnogo-dnya?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Из-за жары в Краснодаре работают только 5 ярмарок выходного дня
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На ярмарках выходного дня сейчас можно купить сезонные овощи и фрукты от местных аграриев.

На прилавках сейчас абрикосы, персики, смородина, крыжовник, мед, выпечка, орехи, огурцы, чеснок, лук, зелень и многое другое. Нет только скоропортящихся продуктов, в связи с санитарными требованиями и температурой воздуха.

Ярмарки выходного дня в Краснодаре работают с 8:00 до 15:00 на улицах:

  • Архитектора Ишунина, 7/1;
  • Героя Яцкова, 11;
  • Бургасская, 31/1;
  • Одесская, 48;
  • Восточно-Кругликовская, 26.

Организаторы ярмарок следят за соблюдением санитарных норм и правил торговли, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. 

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