Из-за жары в Краснодаре работают только 5 ярмарок выходного дня
Общество
22.06.2024 10:33
На ярмарках выходного дня сейчас можно купить сезонные овощи и фрукты от местных аграриев.
На прилавках сейчас абрикосы, персики, смородина, крыжовник, мед, выпечка, орехи, огурцы, чеснок, лук, зелень и многое другое. Нет только скоропортящихся продуктов, в связи с санитарными требованиями и температурой воздуха.
Ярмарки выходного дня в Краснодаре работают с 8:00 до 15:00 на улицах:
- Архитектора Ишунина, 7/1;
- Героя Яцкова, 11;
- Бургасская, 31/1;
- Одесская, 48;
- Восточно-Кругликовская, 26.
Организаторы ярмарок следят за соблюдением санитарных норм и правил торговли, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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