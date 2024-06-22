Из-за жары в Краснодаре работают только 5 ярмарок выходного дня

На ярмарках выходного дня сейчас можно купить сезонные овощи и фрукты от местных аграриев.

На прилавках сейчас абрикосы, персики, смородина, крыжовник, мед, выпечка, орехи, огурцы, чеснок, лук, зелень и многое другое. Нет только скоропортящихся продуктов, в связи с санитарными требованиями и температурой воздуха.

Ярмарки выходного дня в Краснодаре работают с 8:00 до 15:00 на улицах:

Архитектора Ишунина, 7/1;

Героя Яцкова, 11;

Бургасская, 31/1;

Одесская, 48;

Восточно-Кругликовская, 26.

Организаторы ярмарок следят за соблюдением санитарных норм и правил торговли, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодарском крае с 1 июня по 30 августа будут проходить ярмарки виноделов.