Из-за установки надземного перехода 17 апреля перекроют трассу в Горячем Ключе

Монтаж пролета надземного пешеходного перехода будут проводить в районе «Старого Замка» на 1390 км трассы М-4 «Дон».

Работы будут проводить с 0:00 до 4:30. Движение автомобилей при этом ограничат ориентировочно на 30 минут.

«Просим водителей учитывать данную информацию при планировании поездок, а также приносим извинения за возможные неудобства», — сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», два надземных перехода появятся к июлю на трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе. Строительство надземного перехода стартовало на трассе М-4 «Дон» в районе Старого Замка. Еще один надземный переход появится в районе Заречья.

Работы подрядчик планирует завершить до 1 июля. Переходы построят по современной технологии — это будут быстровозводимые конструкции. На каждый переход подрядчик планирует потратить два месяца. Сейчас на месте уже делают разметку и готовятся обустраивать фундамент. В проекте предусмотрены подъемник для маломобильных пешеходов и подсветка.