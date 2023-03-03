Из-за сильного переувлажнения почвы в Краснодарском крае ожидается сход селей и оползней

Об этом 3 марта сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

По данным специалистов, сход селевых потоков и оползней ожидается на Кубани на этой неделе из-за прогнозируемых осадков и сильного переувлажнения почвы. Также ученые отмечают, что из-за прошедших снегодождевых паводков уровень воды в реках Кубани поднялся до 4 м.

«Аналогичные риски прогнозируются в горных районах Северо-Кавказского федерального округа», — сообщает ВНИИ ГОЧС.

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