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Из-за разрушения моста оказался отрезанным хутор в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-razrusheniya-mosta-okazalsya-otrezannym-hutor-v-tuapsinskom-rajone
Из-за разрушения моста оказался отрезанным хутор в Туапсинском районе
Фото pexels.com

Стихия полностью разрушила автомобильный мост в направлении хутора Полковничий.

По данным МЧС, в населенном пункте живут 40 человек, в том числе 5 детей.

«Объездных путей нет. Люди обеспечены питанием на 2 дня. Связь с населением имеется. Как только спадет вода, то можно будет проехать в населенный пункт на технике повышенной проходимости», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что на данный момент помощь спасателей жителям не требуется.

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