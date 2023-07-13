Из-за разрушения моста оказался отрезанным хутор в Туапсинском районе
Происшествия
13.07.2023 07:02
Стихия полностью разрушила автомобильный мост в направлении хутора Полковничий.
По данным МЧС, в населенном пункте живут 40 человек, в том числе 5 детей.
«Объездных путей нет. Люди обеспечены питанием на 2 дня. Связь с населением имеется. Как только спадет вода, то можно будет проехать в населенный пункт на технике повышенной проходимости», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В ведомстве добавили, что на данный момент помощь спасателей жителям не требуется.
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