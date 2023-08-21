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Из-за продолжительной жары река Сочи начала высыхать

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-prodolzhitelnoj-zhary-reka-sochi-nachala-vysyhat
Из-за продолжительной жары река Сочи начала высыхать
Фото пресс-службы администрации Сочи

Особо русло реки обнажилось вдоль улиц Конституции, Пластунской и Чайковского.

По словам ученого секретаря Сочинского географического общества Марии Реневой, реки в Сочи в основном пересыхают из-за жары и отсутствия дождей — так увеличивается испаряемость воды с поверхности.

«Необходимо помнить, что на реке Сочи находится водозабор, и водой из нее питается центр города. А так как население летом значительно прибавилось, потребление воды значительно выросло, плюс утечки от прорыва водопроводов. Из-за засухи воды все меньше. Если дождей не будет, то может совсем пересохнуть», — объяснила Ренева.

Она добавила, что обратное течение реки связано со стоячей водой — ее гонит ветер. Однако расчищать русло реки удобно именно сейчас из-за низкого уровня воды — такие работы проводят возле ТЦ «МореМолл», сообщает РИА «Новости».

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