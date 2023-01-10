Из-за повреждения одной из конструкций закрыли Зимний театр в Сочи

О закрытии Зимнего театра сообщили в Сочинском концертно-филармоническом объединении.

Проверка, организованная в театре, выявила нештатную ситуацию природного характера.

«Управлением ГО и ЧС Краснодарского края по городу Сочи 6 и 7 января на территории курорта было объявлено штормовое предупреждение. Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Сочи было предписано организовать проверку состояния объекта МАУК «СКФО» Зимний театр. В результате осмотра специалистами была выявлена внештатная ситуация природного характера», — сообщается на сайте Сочинского концертно-филармонического объединения.

По этой причине были отменены концерты и спектакли с 7 января. В администрации Сочи интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что в Зимнем театре приступили к плановой реконструкции. Первоначальный этап подразумевает инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания с полным отчетом обследования зданий и сооружений.

«Подготовительные работы к инженерным изысканиям стартовали в Зимнем театре 5 января 2023 года. В ходе визуального осмотра вечером 5 января инженерами была зафиксирована внештатная ситуация. В рамках заседания городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям 6 января было поручено провести дополнительный осмотр конструкций Зимнего театра», — сообщил гендиректор Сочинского концертно-филармонического объединения Владимир Кузнецов.

После проведенной экспертизы Зимний театр временно вывели из эксплуатации. Для обеспечения безопасности людей доступ в него ограничили. Все концерты и спектакли отменили или перенесли на другие площадки. Обо всех изменениях зрителей и организаторов своевременно уведомляют.

В настоящее время в рамках второго этапа реконструкции специалисты приступили к инструментальному обследованию здания. Они сформируют план-график реставрационных работ и определят сроки. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского к этой деятельности привлекут лучших проектировщиков и архитекторов РФ.

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