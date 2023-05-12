Из-за потепления закроются две ярмарки выходного дня в Краснодаре

В связи с повышением температуры воздуха 13 мая в краевой столице число ярмарок выходного дня сократят с 12 до 10.

По данным управления торговли Краснодара, ярмарки выходного дня на Проспекте Чекистов и на улице Буденного временно закроют, так как там нет необходимых условий для хранения продуктов в теплое время. В октябре число ярмарок снова увеличат.

Ярмарки выходного дня будут работать 13 мая в Краснодаре по десяти адресам. Со списком адресов можно ознакомиться здесь, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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