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Из-за потепления закроются две ярмарки выходного дня в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-potepleniya-zakroyutsya-dve-yarmarki-vyhodnogo-dnya-v-krasnodare
Из-за потепления закроются две ярмарки выходного дня в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В связи с повышением температуры воздуха 13 мая в краевой столице число ярмарок выходного дня сократят с 12 до 10.

По данным управления торговли Краснодара, ярмарки выходного дня на Проспекте Чекистов и на улице Буденного временно закроют, так как там нет необходимых условий для хранения продуктов в теплое время. В октябре число ярмарок снова увеличат.

Ярмарки выходного дня будут работать 13 мая в Краснодаре по десяти адресам. Со списком адресов можно ознакомиться здесь, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: эногастрономическая ярмарка «А.Море Вина» пройдет с 13 по 21 мая в Анапе.

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