Из-за порыва трубы 14 июля остановят движение троллейбусного маршрута в Армавире

Ликвидация коммунальной аварии с порывом трубы в районе педагогического университета на улице Розы Люксембург в Армавире потребует приостановить на неопределенный срок движение троллейбуса №4 «Вокзал 1 — Мясокомбинат».

ЧП произошло утром 13 июля. В эти минуты специалисты «Курганинского группового водопровода» для устранения аварии согласовывают с соответствующими ведомствами работы по разрытию дорожного покрытия и демонтажу троллейбусной контактной линии троллейбусов.

Аварийные работы на этом участке дорого начнутся 14 июля с 9:00 часов. Сроки их завершения специалисты пока не прогнозируют. В связи с этим движение на троллейбусном маршруте № 4 «Вокзал 1 — Мясокомбинат» будет временно приостановлено, а линия №27 «Азовская — Обувная фабрика» будет идти с ж/д вокзала «Армавир-Ростовский» до Азовской и в обратном направлении. На обувную фабрику транспорт временно заезжать не будет.

После устранения аварии движение троллейбусов будет возобновлено по утвержденной схеме, сообщает мэрия Армавира. Ресурсоснабжающая компания «Курганинский групповой водопровод» принесла свои извинения армавирцам и гостям города за временные неудобства.

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