Из-за подъема уровня воды в реках жителей Туапсинского района предупредили о возможной эвакуации

Уровень воды в реках резко поднялся 21 февраля из-за ливня и мокрого снега.

Сейчас власти района начали оповещение населения о возможной эвакуации, на месте дежурят спасатели.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко находится в селе Лермонтово, в других населенных пунктах с угрозой подтопления дежурят его заместители. Уровень воды в реке Дефань в селе Дефановка спадает, во всех населенных пунктах службы находятся в режиме повышенной готовности, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Туапсинском районе размыло опору моста в селе Цыпка. Опоры начали подкашиваться из-за поднявшегося уровня воды в реке.