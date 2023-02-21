Из-за подъема уровня воды в реках жителей Туапсинского района предупредили о возможной эвакуации
Происшествия
21.02.2023 20:40
Уровень воды в реках резко поднялся 21 февраля из-за ливня и мокрого снега.
Сейчас власти района начали оповещение населения о возможной эвакуации, на месте дежурят спасатели.
Глава Туапсинского района Сергей Бойко находится в селе Лермонтово, в других населенных пунктах с угрозой подтопления дежурят его заместители. Уровень воды в реке Дефань в селе Дефановка спадает, во всех населенных пунктах службы находятся в режиме повышенной готовности, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Туапсинском районе размыло опору моста в селе Цыпка. Опоры начали подкашиваться из-за поднявшегося уровня воды в реке.
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