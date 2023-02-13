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Из-за плохой погоды закрыли канатную дорогу в районе Змейковских водопадов в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-plohoj-pogody-zakryli-kanatnuyu-dorogu-v-rajone-zmejkovskih-vodopadov-v-sochi
Видео канала «Кубань 24»

Временно недоступна и сама природная достопримечательность в Сочи из-за обледенения подъездной дороги.

Запрещено движение транспорта и на Орлиных скалах. В горных районах курорта сохраняется штормовое предупреждение.

«На территории Кубани действуют штормовые предупреждения по налипанию мокрого снега, а также лавиноопасности в Сочи. Ожидается сильное налипание снега на проводах и деревьях по всему краю. Сохраняется лавиноопасность свыше 1,5 тыс. м», — сказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Дарья Диюнова.

На остальной территории края сохранится потепление. Хотя ночью ситуация была другая. Минувшей ночью дороги от снега только в краевой столице расчищали около 40 спецмашин. Аналогичную работу провели и на региональных дорогах. На трассах Адлер — Красная Поляна, Краснодар — Новороссийск и Майкоп — Кореновск в рейсы вышли более 170 единиц техники. Там было высыпано почти 2 тыс. т противогололедных материалов.

Дежурным бригадам также пришлось убрать девять деревьев, рухнувших на проезжую часть. Движение осуществляется в обычном режиме. Мороз сковал многие водоемы края. Холодной коркой покрылось Кипарисовое озеро в Анапе. В лед вмерзли даже катамараны.

Прибрежная полоса на набережной Приморско-Ахтарска покрыта белыми торосами. Не покорилась морозам единственная узкая полынья.

Уже 14 февраля в прогнозе синоптиков по краю плюсовая температура днем, так что снегопады сменятся дождями.

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