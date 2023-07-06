Из-за обновления трубопровода в переулке Гаражном в Краснодаре временно ограничат движение

С 24 июля по 30 августа будет перекрыт участок дороги на Гаражном — от улицы Российской до улицы 1-го Мая.

В этом районе реконструируют напорный трубопровод. На время работ здесь поставят ограждение и временные дорожные знаки. Объехать перекрытый участок можно по прилегающим улицам. Водителей просят быть внимательнее и соблюдать временные знаки и ПДД.

Также горожан предупредят об изменениях маршрутов общественного транспорта в районе проведения работ, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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