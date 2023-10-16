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Из-за машины на путях изменили движение трамваев № 2 и 4 в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-mashiny-na-putyah-izmenili-dvizhenie-tramvaev-2-i-4-v-krasnodare
Из-за машины на путях изменили движение трамваев № 2 и 4 в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевой столице вечером 16 октября изменили движение двух трамвайных маршрутов.

Изменения коснулись трамваев № 2 и 4. Из-за постороннего транспорта на пересечении улиц Коммунаров и Советской вагоны не едут на конечную остановку на улице Индустриальной.

Трамваи № 2 от Кооперативного рынка едут через вокзал Краснодар 1. Трамваи № 4 от Кооперативного рынка следуют через улицу Колхозную.

Около 19:30 движение трамваев на улице Коммунаров восстановили, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ» в Telegram.

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