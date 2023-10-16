Из-за машины на путях изменили движение трамваев № 2 и 4 в Краснодаре
Происшествия
16.10.2023 19:21
В краевой столице вечером 16 октября изменили движение двух трамвайных маршрутов.
Изменения коснулись трамваев № 2 и 4. Из-за постороннего транспорта на пересечении улиц Коммунаров и Советской вагоны не едут на конечную остановку на улице Индустриальной.
Трамваи № 2 от Кооперативного рынка едут через вокзал Краснодар 1. Трамваи № 4 от Кооперативного рынка следуют через улицу Колхозную.
Около 19:30 движение трамваев на улице Коммунаров восстановили, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ» в Telegram.
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