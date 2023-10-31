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Из-за энергоаварии без света остались восемь улиц в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-vosem-ulits-v-tsentre-krasnodara
Из-за энергоаварии без света остались восемь улиц в центре Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 31 октября в 15:34.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «ЮЗ-103» и еще 7 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Гоголя, Карасунской, Гимназической, Ленина, Октябрьской, Рашпилевской, Горького и Кубанонабережной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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