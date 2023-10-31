Из-за энергоаварии без света остались восемь улиц в центре Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 31 октября в 15:34.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «ЮЗ-103» и еще 7 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Гоголя, Карасунской, Гимназической, Ленина, Октябрьской, Рашпилевской, Горького и Кубанонабережной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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