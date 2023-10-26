Из-за древнего городища остановили строительство школы в Новороссийске

Прокуратура во время проверки установила, что при подготовке к строительству школы на 1,5 тыс. мест на улице Катанова обнаружены следы древнего поселения.

Участок, на котором должны были построить школу, расположен в охранной зоне памятников культурного наследия. Археологический объект включили в региональный перечень объектов культурного наследия, а строительство школы приостановили.

По результатам проверки прокуратура города даст оценку законности формирования земельного участка и проведения строительных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным археологов, найденному на участке древнему поселению 5,5 тыс. лет. Строители вырыли котлован и начали сносить древнее поселение. Руководитель отдела археологии Новороссийского исторического музея-заповедника Александр Шишлов сообщил, что поселение относится к памятнику майкопской культуры периода 3,7 тыс. — 3 тыс. лет до нашей эры. Только за один день археологи нашли там 30 фрагментов керамики. Городские активисты, чтобы спасти древнее городище, направили обращения в Генпрокуратуру, пишет «Коммерсантъ».

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