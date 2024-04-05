Из-за аварии на водоводе без горячей воды остались жители микрорайона в Армавире
Происшествия
05.04.2024 20:38
Авария на водоводе произошла 5 апреля, из-за нее временно остановили работу котельной на улице Новороссийской, 104.
Без горячей воды остались жители микрорайона «Черемушки». Ремонтная бригада «Армавиртеплоэнерго» выехала на место для устранения порыва, сообщает МЦУ Армавир в Telegram.
Время устранения аварии не уточняется.
Читайте также: из-за ремонта на водозаборе 5 апреля снизят напор воды в Краснодаре.