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Из-за аварии на водоводе без горячей воды остались жители микрорайона в Армавире

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-na-vodovode-bez-goryachej-vody-ostalis-zhiteli-mikrorajona-v-armavire
Из-за аварии на водоводе без горячей воды остались жители микрорайона в Армавире
Фото пресс-службы администрации Анапы

Авария на водоводе произошла 5 апреля, из-за нее временно остановили работу котельной на улице Новороссийской, 104.

Без горячей воды остались жители микрорайона «Черемушки». Ремонтная бригада «Армавиртеплоэнерго» выехала на место для устранения порыва, сообщает МЦУ Армавир в Telegram.

Время устранения аварии не уточняется.

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