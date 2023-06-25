Из-за аварии на сетях в Краснодаре без света остались более 10 улиц

Отключение электроэнергии произошло 25 июня в Прикубанском округе.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «КС-7» и 28 трансформаторных подстанций», — сообщили в ЕДДС.

Без электроэнергии остались улицы Екатеринодарская, Ивановская, Кизлярская, Народная, Ольгинская, Троицкая, Прерывистая, Рясная, Седина, Кирпильская и Колосистая.

На месте работает аварийная бригада. Время восстановления подачи электроэнергии не сообщается.

ОБНОВЛЕНИЕ:

По данным на 10:00, аварию на сетях устранили, все потребители запитаны.