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Из-за аварии на сетях в Краснодаре без света остались более 10 улиц

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-na-setyah-v-krasnodare-bez-sveta-ostalis-bolee-10-ulits
Из-за аварии на сетях в Краснодаре без света остались более 10 улиц
Из-за аварии на сетях в Краснодаре без света остались более 10 улиц

Отключение электроэнергии произошло 25 июня в Прикубанском округе.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены  ПС «КС-7» и 28 трансформаторных подстанций», — сообщили в ЕДДС.

Без электроэнергии остались улицы Екатеринодарская, Ивановская, Кизлярская, Народная, Ольгинская, Троицкая, Прерывистая, Рясная, Седина, Кирпильская и Колосистая.

На месте работает аварийная бригада. Время восстановления подачи электроэнергии не сообщается.

ОБНОВЛЕНИЕ:

По данным на 10:00, аварию на сетях устранили, все потребители запитаны.

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