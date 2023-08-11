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Из-за аварии без света остались шесть улиц в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-bez-sveta-ostalis-shest-ulits-v-tsentre-krasnodara
Из-за аварии без света остались шесть улиц в центре Краснодара
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 11 августа в 11:36.

В результате повреждение на линии 6-10 кВ, отключились подстанция «ЮЗ-7-ЗРУ» и еще 15 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы Ленина, Фрунзе, Октябрьская, Мира, Гимназическая и Орджоникидзе.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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