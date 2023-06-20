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Из-за аварии без газа остались три поселка под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-bez-gaza-ostalis-tri-poselka-pod-krasnodarom
Из-за аварии без газа остались три поселка под Краснодаром
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Поздним вечером 19 июня во время строительно-монтажных работ повредили газораспределительную сеть в Прикубанском округе. Из-за чего была ограничена подача газа в квартиры и частные дома в КП «Греция», поселок Прогресс и ОПХ «Центральное» 3-е отделение.

К ремонту приступили на следующий день с 7:00, поскольку по технике безопасности проводить газоопасные работы ночью запрещено. На месте сейчас работает аварийная бригада. Устранить порыв газоснабжения рассчитывают до конца дня.

Информацию по восстановлению сети можно получить по номеру диспетчерской службы АО «Краснодаргоргаз» — 114, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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