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Из Сочи в учебные центры отправили еще одну группу мобилизованных

Политика
26.10.2022 07:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-sochi-v-uchebnye-tsentry-otpravili-eshhe-odnu-gruppu-mobilizovannyh
Видео канала «Кубань 24»

На торжественной церемонии офицеры запаса и представители епархии обратились к новобранцам с напутственным словом. Также на проводы солдат пришли юнармейцы, волонтеры и близкие люди.

Мобилизованным вручили письма с пожеланиями от юнармейцев. Сочинцы садились в автобус под звуки духового оркестра, игравшего марш «Прощание славянки». Их распределят в учебные центры для переподготовки и только после боевого слаживания отправят в зону СВО.

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