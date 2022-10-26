Из Сочи в учебные центры отправили еще одну группу мобилизованных
Политика
26.10.2022 07:32
На торжественной церемонии офицеры запаса и представители епархии обратились к новобранцам с напутственным словом. Также на проводы солдат пришли юнармейцы, волонтеры и близкие люди.
Мобилизованным вручили письма с пожеланиями от юнармейцев. Сочинцы садились в автобус под звуки духового оркестра, игравшего марш «Прощание славянки». Их распределят в учебные центры для переподготовки и только после боевого слаживания отправят в зону СВО.
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