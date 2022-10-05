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Из Лабинского района участникам спецоперации отправляют посылки с вещами и продуктами

Общество
05.10.2022 08:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-labinskogo-rajona-uchastnikam-spetsoperatsii-otpravlyayut-posylki-s-veshhami-i-produktami
Видео канала «Кубань 24»

Жители Краснодарского края активно поддерживают военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, в том числе пишут письма солдатам и собирают для них посылки.

К примеру, жители Лабинского района поддерживают бойцов гвардейского мотострелкового Волгоградско-Корсуньского Краснознаменного полка. Молодежь шлет видеообращения, музыкальные послания и теплые пожелания землякам, которые служат в войсковых частях Лабинска и Анапы.

Морально поддерживают солдат даже те, кто еще не научился писать и читать. Они выражают свою благодарность в рисунках. Сотни работ, созданных воспитанниками детсада станицы Вознесенской, скоро отправятся тем, кто защищает Родину в непростое время.

«Мы очень много внимания уделяем этой теме. Рисуем с детьми, учим стихи, рассказываем о подвигах наших солдат, о подвигах нашей Родины. Мы верим в нашу армию, верим в победу. Желаем силы духа нашим солдатам», — сказала и. о. заведующей детским садом № 3 станицы Вознесенской Любовь Сапрыкина.

Весточка из тыла, где о героях помнят и молятся за них, поднимает дух и придает сил, отметили волонтеры Лабинского района. Для солдат и офицеров, которые сражаются на линии фронта, добровольцы также готовят посылки с вещами и продуктами.

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