Из Лабинского района участникам спецоперации отправляют посылки с вещами и продуктами
Жители Краснодарского края активно поддерживают военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, в том числе пишут письма солдатам и собирают для них посылки.
К примеру, жители Лабинского района поддерживают бойцов гвардейского мотострелкового Волгоградско-Корсуньского Краснознаменного полка. Молодежь шлет видеообращения, музыкальные послания и теплые пожелания землякам, которые служат в войсковых частях Лабинска и Анапы.
Морально поддерживают солдат даже те, кто еще не научился писать и читать. Они выражают свою благодарность в рисунках. Сотни работ, созданных воспитанниками детсада станицы Вознесенской, скоро отправятся тем, кто защищает Родину в непростое время.
«Мы очень много внимания уделяем этой теме. Рисуем с детьми, учим стихи, рассказываем о подвигах наших солдат, о подвигах нашей Родины. Мы верим в нашу армию, верим в победу. Желаем силы духа нашим солдатам», — сказала и. о. заведующей детским садом № 3 станицы Вознесенской Любовь Сапрыкина.
Весточка из тыла, где о героях помнят и молятся за них, поднимает дух и придает сил, отметили волонтеры Лабинского района. Для солдат и офицеров, которые сражаются на линии фронта, добровольцы также готовят посылки с вещами и продуктами.
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