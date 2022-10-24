Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Из Краснодара в Ейск отправили 100 кг вещей первой необходимости

Общество
24.10.2022 17:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-krasnodara-v-ejsk-otpravili-100-kg-veshhej-pervoj-neobhodimosti
Видео канала «Кубань 24»

Груз доставят в местный пункт сбора гуманитарной помощи, где его рассортируют и распределят между пострадавшими из-за крушения самолета жильцами.

В коробках — посуда, бытовая техника, постельное белье и средства гигиены. Все это краснодарцы собирали в рамках федеральной акции «Зеленая суббота», прошедшей в минувшие выходные.

«Буквально сразу же после случившейся трагедии мы связались с администрацией города Ейска и узнали, что в первую очередь необходимо пострадавшим людям. Мы сделали анонс, и вот уже люди со всего Краснодара, и даже за пределами Краснодара, привозят к нам гуманитарную помощь», — сказал куратор федеральной акции «Зеленая суббота» в Краснодарском крае Денис Лабеко.

Акция «Зеленая суббота» проходит по всей России каждый месяц. Жители городов обмениваются между собой вещами, которые стали ненужными, но могут пригодиться другому человеку. В этот раз организаторы проекта в Краснодарском крае решили изменить формат проведения акции. Дату перенесли на неделю раньше, чтобы доставить гуманитарную помощь жителям Ейска как можно скорее.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
В Новороссийске директору школы объявили выговор за некорректное высказывание в столовой
В Новороссийске директору школы объявили выговор за некорректное высказывание в столовой
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Жители Пашковки почти на трое суток останутся без воды из-за ремонтных работ
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. При крушении Су-30 в Иркутске погиб выпускник Краснодарского военного авиационного училища
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях