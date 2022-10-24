Из Краснодара в Ейск отправили 100 кг вещей первой необходимости
Груз доставят в местный пункт сбора гуманитарной помощи, где его рассортируют и распределят между пострадавшими из-за крушения самолета жильцами.
В коробках — посуда, бытовая техника, постельное белье и средства гигиены. Все это краснодарцы собирали в рамках федеральной акции «Зеленая суббота», прошедшей в минувшие выходные.
«Буквально сразу же после случившейся трагедии мы связались с администрацией города Ейска и узнали, что в первую очередь необходимо пострадавшим людям. Мы сделали анонс, и вот уже люди со всего Краснодара, и даже за пределами Краснодара, привозят к нам гуманитарную помощь», — сказал куратор федеральной акции «Зеленая суббота» в Краснодарском крае Денис Лабеко.
Акция «Зеленая суббота» проходит по всей России каждый месяц. Жители городов обмениваются между собой вещами, которые стали ненужными, но могут пригодиться другому человеку. В этот раз организаторы проекта в Краснодарском крае решили изменить формат проведения акции. Дату перенесли на неделю раньше, чтобы доставить гуманитарную помощь жителям Ейска как можно скорее.
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