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Из Краснодара отправят 15 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса

Общество
11.10.2022 16:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-krasnodara-otpravyat-15-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi-zhitelyam-donbassa
Видео канала «Кубань 24»

Еще 15 т гуманитарной помощи жителям присоединенных территорий РФ отправят 11 октября из Краснодара.

Две фуры доставят груз в Новопсков — это город в Луганской народной республике. В пакетах — консервы, мука, сахар, крупы, макароны и растительное масло. Колонна должна достигнуть места назначения уже 12 октября.

«Это 10-я юбилейная 20-фунтовая фура. Этот груз идет непосредственно людям в Новопсков, это рядом с Лиманом и Бахмутом, и поэтому наши ребята из Академии физической культуры изъявили желание быть волонтерами. Мы сегодня формируем каждый груз для каждой семьи в один пакет», — сказал первый заместитель председателя Ассоциации строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры РФ Михаил Курков.

Встретит колонну председатель совета министров Харьковской области — Андрей Алексеенко. Гуманитарную помощь получат около 3,5 тыс. жителей ЛНР. В конце месяца планируют отправить в республику еще одну партию ценного груза.

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