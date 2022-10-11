Из Краснодара отправят 15 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса
Еще 15 т гуманитарной помощи жителям присоединенных территорий РФ отправят 11 октября из Краснодара.
Две фуры доставят груз в Новопсков — это город в Луганской народной республике. В пакетах — консервы, мука, сахар, крупы, макароны и растительное масло. Колонна должна достигнуть места назначения уже 12 октября.
«Это 10-я юбилейная 20-фунтовая фура. Этот груз идет непосредственно людям в Новопсков, это рядом с Лиманом и Бахмутом, и поэтому наши ребята из Академии физической культуры изъявили желание быть волонтерами. Мы сегодня формируем каждый груз для каждой семьи в один пакет», — сказал первый заместитель председателя Ассоциации строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры РФ Михаил Курков.
Встретит колонну председатель совета министров Харьковской области — Андрей Алексеенко. Гуманитарную помощь получат около 3,5 тыс. жителей ЛНР. В конце месяца планируют отправить в республику еще одну партию ценного груза.
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