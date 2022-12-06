Из краевого бюджета выделят 700 млн рублей на компенсации поставщикам коммунальных услуг
Средства выделят, чтобы сдержать резкий рост тарифов для населения.
Их подняли в этом месяце в среднем на 9%. В то время как основные затраты компаний, к примеру, на эксплуатацию оборудования, увеличились на 15%. Все из-за того, что инфляция растет с опережением прогнозов, которые давались ранее.
«Решение было принято неординарное, но оно позволит в ближайшие полтора года тарифы не изменять. Соответственно, в следующем году как с 1 января, так и с 1 июня тарифы уже не изменятся», — сказал руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края Сергей Милованов.
В разных районах края тарифы устанавливают по-разному. Среднее повышение цен по региону выглядит примерно так: пересмотрят стоимость природного газа, тепло- и водоснабжения, водоотведения, обращение с твердыми коммунальными отходами.
- Вернуть Арбат: мэр Краснодара предложил реконструировать улицу Чапаева
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- Стрелял из пневматики, добил молотком: жителю Новороссийска вынесли приговор за убийство собаки
- Вылет рейса из Томска в Сочи задержали на 8 часов, в аэропорту застряли 144 пассажира
- В Краснодаре ликвидировали пожар в 7-этажном здании с гостиницей и рестораном
- В Адыгее пожарные более 14 часов тушили возгорание на маслозаводе