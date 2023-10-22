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Из горящего дома в Сочи спасатели вывели трех человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-goryashhego-doma-v-sochi-spasateli-vyveli-treh-chelovek
Из горящего дома в Сочи спасатели вывели трех человек
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Крупный пожар произошел в 4-этажном здании в Адлерском районе на улице Банановой.

Сообщение о возгорании поступило в 00:33. Прибыв на место, спасатели установили, что горит 4-этажный жилой дом, пламя охватило около 250 кв. метров.

Из горящего здания эвакуировали 15 человек, еще 3 в ходе тушения огня спасли.

В 1:44 спасателям удалось локализовать пожар, в 2:33 — полная ликвидация пожара. В тушении принимали участие 19 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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