Иван Величко: эффективность глицина при стрессе не доказана

Гость программы «Хорошее утро» — врач-невролог высшей категории неврологического отделения НИИ-ККБ № 1, ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии КубГМУ Иван Величко.



В эфире «Хорошего утра» в честь Международного дня невролога врач рассказал о симптомах, когда стресс становится поводом обратиться к психологу, а также отметил «красные флаги», при которых нужно срочно идти к неврологу. Также в студии обсудили препараты, которые могут помочь при стрессе, но только по рекомендации врача.