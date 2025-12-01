Logo
Иван Величко: эффективность глицина при стрессе не доказана

Ссылка https://kuban24.tv/item/ivan-velichko-effektivnost-glitsina-pri-stresse-ne-dokazana
Иван Величко: эффективность глицина при стрессе не доказана
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гость программы «Хорошее утро» — врач-невролог высшей категории неврологического отделения НИИ-ККБ № 1, ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии КубГМУ Иван Величко.


В эфире «Хорошего утра» в честь Международного дня невролога врач рассказал о симптомах, когда стресс становится поводом обратиться к психологу, а также отметил «красные флаги», при которых нужно срочно идти к неврологу. Также в студии обсудили препараты, которые могут помочь при стрессе, но только по рекомендации врача.

