Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Иван Титов: половина участников ярмарок вакансий уходят трудоустроенными

Ссылка https://kuban24.tv/item/ivan-titov-polovina-uchastnikov-yarmarok-vakansij-uhodyat-trudoustroennymi
Иван Титов: половина участников ярмарок вакансий уходят трудоустроенными
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — заместитель руководителя по содействию занятости населения Центра занятости населения Краснодарского края Иван Титов, старшая вожатая СОШ № 9 Вероника Ровчакова, специалист по работе с персоналом производства по государственной и корпоративной символике Ольга Садовникова.


Ярмарка вакансий пройдет в кадровых центрах Краснодара. Она организована при поддержке министерства труда и социальной защиты. Посетители смогут познакомиться с работодателями, пройти первичное собеседование, узнать о вакансиях, условиях работы и уровне заработной платы. И самое главное — найти работу.

Юлия Вознесенская

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях