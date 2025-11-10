Иван Титов: половина участников ярмарок вакансий уходят трудоустроенными

Гости программы «Детали» — заместитель руководителя по содействию занятости населения Центра занятости населения Краснодарского края Иван Титов, старшая вожатая СОШ № 9 Вероника Ровчакова, специалист по работе с персоналом производства по государственной и корпоративной символике Ольга Садовникова.



Ярмарка вакансий пройдет в кадровых центрах Краснодара. Она организована при поддержке министерства труда и социальной защиты. Посетители смогут познакомиться с работодателями, пройти первичное собеседование, узнать о вакансиях, условиях работы и уровне заработной платы. И самое главное — найти работу.