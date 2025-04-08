Иван Озерский: музей им. Коваленко становится современнее и интереснее

Гости программы «Детали» — директор Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко Иван Озерский, художник-реставратор станковой и масляной живописи Мария Игнатьева, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Кубанского государственного университета Оксана Перенижко.

В пятницу, 11 апреля, Краснодарскому краевому художественному музею им. Ф. А. Коваленко исполняется 121 год. В этот день учредили Екатеринодарскую городскую картинную галерею, основу которой составила личная коллекция Федора Коваленко. Неповторимая история этого собрания, можно сказать, началась с любви одного из славных жителей Екатеринодара к искусству. Частная картинная галерея превратилась со временем в один из самых крупных художественных музеев юга России.

Подробнее обо всем рассказали в «Деталях».