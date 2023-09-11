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Итоговая явка на муниципальных выборах на Кубани составила 46,29%

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/itogovaya-yavka-na-munitsipalnyh-vyborah-na-kubani-sostavila-46-29
Итоговая явка на муниципальных выборах на Кубани составила 46,29%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Активность избирателей в Краснодарском крае стала самой высокой в Южном федеральном округе.

Всего в муниципальных выборах приняли участие 527 тыс. 12 человек — это 46,29% от общего числа избирателей.

Голосование проходило 9 и 10 сентября, работали 765 избирательных участков. Всего на Кубани прошло 62 муниципальные избирательные кампании, в рамках которых выбрали 49 глав городских и сельских поселений, а также 183 депутата муниципальных советов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: к подсчету голосов избирателей на выборах приступили в Краснодарском крае.

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