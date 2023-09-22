Итоги участия в нацпроекте подвела строительная компания Кубани

В рамках нацпроекта «Производительность труда» компания «ПромКапСтрой» оптимизировала процесс производства растворно-бетонных смесей.

«Участники нацпроекта достигают хороших результатов — сокращают время, повышают выработку и формируют новый взгляд на рабочие процессы, развивают систему рационализаторства и наставничества. Внедренные технологии обеспечивают эффективное использование внутренних ресурсов и максимальную загрузку производственных мощностей», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Вместе со специалистами Регионального центра компетенций рабочая группа предприятия ввела топливные карты и пересмотрела систему заправки транспорта для повышения эффективности работы бетоносмесителей, а также улучшила способ отгрузки.

В результате работы компания сократила время процесса на 10%, увеличила выработку на 14% и снизила запасы в потоке на 33%.

Сейчас по нацпроекту «Производительность труда» в регионе бережливые технологии внедряют более 280 организаций — им бесплатно помогают эксперты Федерального и Регионального центров компетенций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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