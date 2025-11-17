Итоги третьего конкурса на Гранты губернатора Кубани подвели в Краснодаре

Из 173 поданных заявок победу одержали 132 проекта. Краснодар, Новороссийск, Армавир, Сочи и Абинский район стали триумфаторами по проектам-победителям.

Сумма поддержки составила более 250 млн рублей.

«Это общественно полезные программы, которые направлены на сохранение исторического прошлого. Это вопросы, связанные с военно-патриотическим и духовно-нравственным воспитанием молодого поколения, а также сохранение истинных традиций. Все это очень важно», — сказал и. о. директора департамента внутренней политики Краснодарского края Александр Бородавка.

Например, в рамках программы завершились реставрационные работы по восстановлению живописи Свято-Екатерининского собора.

«Мы сохраним историю не только для себя, но и для своих родных, которые будут далее созерцать и радоваться, молиться в этом святом месте», — отметил настоятель Свято-Екатерининского кафедрального собора иерей Рафаил.

Наиболее популярными грантовыми направлениями по количеству проектов-победителей стали: деятельность в сфере культуры, искусства, здравоохранения, воспитание подрастающего поколения в патриотической среде. К воплощению планов в жизнь триумфаторы приступят уже с 1 декабря этого года.

