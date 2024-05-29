Итоги первого этапа конкурса «Сделано на Кубани» огласят в июне

В Краснодаре продолжается экспертная оценка товаров, участвующих в конкурсе «Сделано на Кубани». Продукцию местных производителей изучают в трех номинациях — продовольствие, вещи и техника.

Для компаний — победителей конкурса предусмотрен ряд преференций.

«К финансовым мерам поддержки относятся займы с пониженной ставкой от наших краевых фондов, или участие в различных мероприятиях, или предоставление различных услуг именно от наших краевых фондов. Если мы говорим про нефинансовые меры поддержки, то это обозначение товаров на полках магазинов», — рассказала заместитель директора Центра развития торговли департамента потребительской сферы Краснодарского края Татьяна Матюшенко.

На участие в первом этапе конкурса подали заявку более 120 организаций и предпринимателей. Знак качества присваивается товарам на три года.

«Заявить себя может любой производитель, если он уверен в себе. Мы всегда приветствуем производителей даже самого малого производства, даже начинающих», — отметила эксперт в области легкой промышленности Светлана Безбородова.

Эксперты уже проверили продукты и одежду. Затем они дадут свое заключение по напиткам. Результаты первого конкурсного этапа станут известны в июне.

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