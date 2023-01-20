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Итоги нацпроекта «Образование» за 2022 год подвели в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/itogi-natsproekta-obrazovanie-za-2022-god-podveli-v-krasnodarskom-krae
Итоги нацпроекта «Образование» за 2022 год подвели в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Нацпроект «Образование» объединил в крае семь региональных проектов. Их цель — обеспечить возможности для развития талантов молодежи региона.

В прошлом году на реализацию нацпроекта из всех уровней бюджета направили 13,6 млрд рублей. Из них 6,4 млрд рублей выделили из федерального бюджета, 6,5 млрд рублей — из краевого и еще 755,7 млн рублей — средства местных бюджетов.

Министр образования Кубани Елена Воробьева напомнила, что по нацпроекту «Образование» в регионе возводятся школы, обновляется материально-техническая база и закупается современное оборудование. Кроме того, педагоги повышают квалификацию.

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 136 сельских школах открыли Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Также на базе школы № 1 в Анапе начал работу детский технопарк «Кванториум». Материально-техническую базу обновили в трех коррекционных учреждениях. По программе «Земский учитель» в сельские школы пришли работать 49 педагогов.

По проекту «Успех каждого ребенка» провели капремонт 10 спортзалов. В мероприятиях проекта «Билет в будущее» приняли участие 33 тыс. школьников. По региональному проекту «Цифровая образовательная среда» обновили компьютерное оборудование в 125 школах и 11 колледжах и техникумах. Кроме того, Центр цифрового образования «IT-куб» создали в школе № 4 в Тимашевске.

В 17 колледжах и техникумах открыли 23 современные мастерские в рамках проекта «Молодые профессионалы». Также на Кубани в 2022 году прошли региональные чемпионаты «Абилимпикс» и «Молодые профессионалы». Ряд значимых мероприятий организовали по регпроектам «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и «Молодежь России», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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