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Итоги года поможет подвести новый сервис

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/itogi-goda-pomozhet-podvesti-novyj-servis
Итоги года поможет подвести новый сервис
Итоги года поможет подвести новый сервис

ВКонтакте помогает своим пользователям подвести личные итоги года и узнать, какой исполнитель стал любимым, сколько приобретено друзей, пролистано метров ленты, отправлено сообщений.

Специальный сервис «Итоги года» покажет результаты, ими можно поделиться в профиле и историях.

Также приложение покажет, насколько у вас открыто сердце. Специальный индекс складывается из всех взаимодействий в социальной сети в течение года.

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