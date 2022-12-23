Итоги года поможет подвести новый сервис
ВКонтакте помогает своим пользователям подвести личные итоги года и узнать, какой исполнитель стал любимым, сколько приобретено друзей, пролистано метров ленты, отправлено сообщений.
Специальный сервис «Итоги года» покажет результаты, ими можно поделиться в профиле и историях.
Также приложение покажет, насколько у вас открыто сердце. Специальный индекс складывается из всех взаимодействий в социальной сети в течение года.
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