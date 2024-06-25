История железных дорог: как Кубань соединили с остальной частью России

В следующем году исполнится 150 лет, как железная дорога соединила Кубань с остальной Россией. Это позволило стране увеличить торговлю через порты на Черном море. Тем не менее, некоторые историки утверждают, что были другие ж/д пути, которые появились намного раньше.

На Кубани строительство железной дороги началось в 1870-е годы. Тогда появились первые пути, соединяющие край с Ростовом и Владикавказом. Некоторые утверждают, что была и другая ветка, которая появилась раньше.

«Северокавказская дорога изначально называлась Владикавказской, она была частной. Поэтому кто-то говорит, что это была первая железная дорога в регионе, проходившая из Ростова-на-Дону», ― рассказывает старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и востоковедения КубГУ Константин Гусев.

Директор городского краеведческого музей Кропоткина Виктория Рудоман отметила, что этот вопрос спорный. Дорога строилась поэтапно, некоторые ее части приписывают к другим ж/д путям.

«До 1870-х годов не могло быть никакой другой ж/д дороги. Она здесь была одна и строилась Штейнгелем, который выиграл этот договор», ― объясняет Виктория Рудоман.

Считается, что железнодорожный вокзал Кропоткина, или станции Кавказской, ― первый на Кубани. Он появился в 1875 году. За все время менял свой облик дважды ― от саманного дома и до большого здания.

Строительство железной дороги имело важное стратегическое значение для России. Лично Александр II поручил проложить пути на Кавказ.

«Кавказ вошел в состав России. В этом же году была найдена нефть в районе Майкопа. Настала необходимость развития торговых путей», ― говорит Рудоман.

Когда Владикавказскую железную дорогу достроили, начали прокладывать путь к морю. Рельеф усложнял эту задачу.

«Перед Новороссийском начинается Главный Кавказский хребет. Нужно было пройти его двумя туннелями. Сразу были построены двухпутные тоннели», ― отмечает экскурсовод музея истории СКЖД Людмила Шевченко.

Архивные экспонаты с железной дороги собрали в музее. Здесь можно не только узнать об истории, но и прикоснуться к ней.

«Этот колокол ― ровесник кубанской железной дороги, он стоял на станции Роговской. Его использовали дежурные, чтобы оповещать о прибытии поезда и его отправке, один удар означал, что посадка началась, два удара, что поезд отправляется», ― сообщает корреспондент Максим Шабалда.

Этот и другие раритеты удивляют школьников на экскурсиях. Сейчас у них есть возможность в одном месте увидеть тяжелый труд рабочих, которые почти 150 лет строили и развивали кубанскую железную дорогу.

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