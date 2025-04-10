Истории кубанских жителей времен Великой Отечественной войны оживят

Цифровая экосистема МТС совместно с Музеем Победы начинает всероссийский сбор писем времен Великой Отечественной войны от матерей и сыновей друг другу. Истории станут частью новой экспозиции в Музее Победы в Москве. Сами письма лягут в основу специального видеопроекта к юбилею Победы и премьере сериала KION «Солдатская мать». Главная героиня сериала имеет реальный прототип — кубанской матери, жительницы Тимашевского района Епистинии Степановой.

Акция приурочена к юбилею Победы и премьере сериала KION «Солдатская мать» с Анной Каменковой и Михаилом Тройником в главных ролях. Он посвящен всем матерям, ожидавших своих детей с фронта. В основе сюжета – судьба матери-героини и ее девятерых сыновей. Это Епистиния Степанова, жительница хутора Первого мая (ныне — хутор Ольховский) Тимашевского района Краснодарского края. Сериал «Солдатская мать» посвящен обычной женщине, без чьей судьбы невозможно до конца понять весь ужас и трагедию войны.

Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого до 18 апреля необходимо загрузить копию письма родственнику на фронт Великой Отечественной или ответное письмо от бойца, а также кратко рассказать его историю, на странице проекта «Голоса Победы».

Письма отберет экспертная комиссия музея, видеопроект снимет команда онлайн-кинотеатра KION, а озвучат истории известные российские актеры.