Истек срок давности: врача, обвиняемого в смерти «краснодарского каннибала», оставили на свободе

Истек срок давности: врача, обвиняемого в смерти «краснодарского каннибала», оставили на свободе

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону признал виновной врача местной тюремной больницы Лусине Григорян. Женщину обвиняли в причинении смерти по неосторожности Дмитрию Бакшееву, известному как «краснодарский каннибал».

Эндокринолога тюремной Межобластной туберкулезной больницы № 19 приговорили к лишению свободы сроком на два года и лишению права заниматься врачебной деятельностью на тот же срок. Однако ввиду истекшего срока давности уголовного преследования, женщину освободили от наказания.

По словам адвоката, следственная проверка установила, что Григорян не осуществила оптимальную инсулинотерапию Бакшееву, который страдал сахарным диабетом.

«Приговором Октябрьского районного суда Григорян Лусине признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ, и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, с установленными ограничениями, с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года. Григорян освобождена от отбывания назначенного ей основного и дополнительного наказания на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования», — цитирует слова представителя суда РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в смерти «краснодарского каннибала» от диабетической комы обвинили тюремного врача из Ростова-на-Дону. Ранее Прикубанский районный суд Краснодара признал Бакшеева виновным в убийстве женщины и надругательстве над телом. Его приговорили к 12 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.