Исследование ВТБ и OneTwoTrip: где россияне отдыхали осенью и сколько потратили

Аналитики назвали популярные осенью направления для отдыха, а также сколько россияне на него тратили.

По статистике отельных заказов OneTwoTrip, осенью россияне чаще всего отдыхали в Москве (22,5% всех бронирований), Санкт-Петербурге (14,6%) и Адлере (4,4%). В первую пятерку популярных направлений также вошли Казань (3,2%) и Екатеринбург (2,7%). В десятку лидеров попали Краснодар (2,5%), Калининград (2,3%), Эсто-Садок и Сочи (2,2 и 2,0%) и Нижний Новгород (1,8%).

Средняя стоимость ночи в отеле составила 8,4 тыс. рублей. Наиболее востребованными были объекты без звезд — апартаменты, гостевые дома и хостелы: их выбирали в 30,5% случаев. Отели категории «четыре звезды» пользовались сопоставимым спросом (30,1%), трехзвездочные гостиницы заняли 25,8% всех заказов, а пятизвездочные — 10%. Варианты с одной и двумя звездами традиционно оставались нишевыми (0,3% и 3,3% соответственно).

По данным ВТБ, осенью россияне потратили на авиа- и ж/д билеты, проживание и развлечения 154 млрд рублей — на 30% больше, чем годом ранее. Общее количество транзакций в этих категориях превысило 200 млн.

Среди туристических расходов наибольший рост зафиксирован в сегменте железнодорожных поездок — траты на билеты дальнего следования увеличились на треть, до 8,8 млрд рублей, средний чек составил 3,5 тыс. рублей.

На авиабилеты клиенты банка потратили 12 млрд рублей (+18%), а средний чек достиг 20,5 тыс. рублей (+7%). На проживание в отелях пришлось 10,2 млрд рублей при среднем чеке 7,4 тыс. рублей.

«Россияне все чаще путешествуют осенью — расходы на отели, транспорт и развлечения выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом. Этому способствуют праздничные дни и желание активно провести время в «низкий сезон», когда можно найти более выгодные варианты размещения в популярных туристических точках. Путешественники предпочитают не только соседние регионы, но и более дальние направления, расширяя географию отдыха», — отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

