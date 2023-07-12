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Исследование: туристы чаще всего устраивают драки в Краснодаре, а в Сочи — кражи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/issledovanie-turisty-chashhe-vsego-ustraivayut-draki-v-krasnodare-a-v-sochi-krazhi
Исследование: туристы чаще всего устраивают драки в Краснодаре, а в Сочи — кражи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Выяснилось, какие преступления наиболее распространены в наиболее востребованных у туристов городах России.

В Краснодаре чаще всего фиксировали хулиганство и драки, в Сочи и Москве наблюдали кражи, а в Петербурге — неоплату счета в кафе и ресторанах. Так, в краевой столице происходят драки на парковках гостиниц за место ближе ко въезду, а также потасовки в кафе и ресторанах, есть битвы даже за место в очереди в общественный туалет.

С начала 2023 года эксперты проанализировали 250 тыс. правонарушений в крупнейших туристических направлениях РФ. Наибольшее количество тревожных сигналов приходится на Москву и Петербург — около 60 тыс. вызовов. Второе место делят Нижний Новгород и Казань — 11,5 тыс. вызовов. За ними следует Краснодар — 9,2 тыс. тревожных сигналов. Количество правонарушений в туристических городах РФ выросло за год на 12%, сообщает «Прайм».

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