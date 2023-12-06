Исследование: наличие кошки повышает риск развития шизофрении у людей до 25 лет

Ученые из Университета Квинсленда в Австралии нашли взаимосвязь между наличием у молодых людей кошек и развитием шизофрении.

Владельцы кошек моложе 25 лет вдвое чаще сталкиваются с шизофренией, чем те, кто не имеет домашних животных. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали результаты 17 предыдущих исследований, проведенных их коллегами из 11 стран, включая США и Великобританию. Они предположили, что развитие шизофрении может быть связано с наличием паразита Toxoplasma gondii в организме кошек.

По словам исследователей, паразит может попасть в человеческий организм через контакт с домашним питомцем, после чего воздействует на нейромедиаторы в мозге. Это может привести к изменениям личности и психическим расстройствам. Они также отметили, что симптомы шизофрении обычно проявляются у людей в возрасте 16-30 лет, сообщает телеканал «360».

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