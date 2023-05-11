Исследование: алкоголь стал главной причиной сверхсмертности трудоспособных мужчин в России

Аналитики на основании данных, предоставленных Росстатом, установили, что уменьшение потребления алкоголя на 10% могло бы снизить смертность трудоспособных мужчин на 5%.

По данным исследования, в России за 2017-2022 годы на 14% выросли продажи спиртного. В 2017 году на мужчину 15-59 лет приходилось 19,7 л чистого алкоголя. В 2022 году эта цифра увеличилась до 22,4 л. В первом квартале текущего года продажи выросли еще на 2%.

Это прервало тенденцию предыдущих пяти лет, когда продажи алкоголя упали с 29 л в 2012 году до 20 л в 2017 году. В этот же период фиксировали снижение смертности мужчин трудоспособного возраста 15-59 лет на 5%. Однако к 2021 году смертность снова выросла и составила до 8,2 на 1 тыс. населения.

В 2021 году 9 тыс. 274 человека отравились спиртным. Это в 2 раза меньше, чем в 2010 году, и в 6 раз меньше, чем в 1994 году, когда от отравления алкоголем скончались 55,5 тыс. человек.

Всего в 2021 году Минздрав насчитал 47 тыс. 393 смертей из-за злоупотребления алкоголем. В пьяных ДТП в 2021 году погибло 3 тыс. 400 человек. Среди преступников в 2022 год в состоянии опьянения были 227 тыс. 897 или 28%.

Аналитики подсчитали, что 18% смертей мужчин в 2016 году было связано с алкоголем. Среди мужчин в трудоспособном возрасте 15-49 лет из-за алкоголя умерли 34%. За норму смертности мужчин в трудоспособном возрасте 15-59 лет взяли цифру 6,6 на 1 тыс. населения, как в 1987-1988 годах. Выяснилось, что с 1990 года сверх этой цифры умерло 4,9 млн трудоспособных мужчин.

Всего за 1990-2022 годы поставили на учет 5,1 млн алкоголиков, 852 тыс. человек отравились алкоголем. В состоянии опьянения было совершено 11,4 млн преступлений, из них 5,1 млн — тяжких и особо тяжких. В пьяных ДТП погибли 137 тыс. человек, а травмы получили 866 тыс. человек, сообщает Telegram-канал «Равенство.Медиа».

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