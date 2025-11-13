Logo
Искусственный интеллект «связал» Краснодар из ниток

Общество
Искусственный интеллект «связал» Краснодар из ниток
Улицы и здания краевой столицы превратились в вязаные объекты.

На видео ожили главные достопримечательности города: величественные здания, памятники, знакомые парки, спортивные арены, шумные торговые центры и заснеженные улицы.

Но самое интересное — это то, как искусственный интеллект представил городские объекты: все объекты словно сотканы из разноцветных нитей, что создает ощущение домашнего уюта.

Читайте также: в Новороссийске представили арт-проект о светлячках, созданный с помощью ИИ.

