Ирина Плотникова: готовим концерты к 120-летнему юбилею нашего колледжа

Гостьи программы «Хорошее утро» — преподаватель отделения «Сольное и хоровое народное пение» Краснодарского музыкального колледжа имени Римского-Корсакова Ирина Плотникова и студентка колледжа Александра Кузнецова.



В эфире «Хорошего утра» Александра Кузнецова исполнила песню «Поговори со мною, мама». Гостьи рассказали, где прошли выступления их коллектива в этом году, каких успехов удалось достичь и какие творческие планы уже есть на 2026 год.