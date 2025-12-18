Ирина Комаричева: до трех лет ребенок не должен употреблять никакие специи

Гости программы «Детали» — гастроэнтеролог ДККБ Ирина Комаричева, начальник санитарного отдела УПРН по Краснодарскому краю Светлана Дементьева, директор АНО «Школьное питание» Владимир Краснодедов.

В России школьники стали чаще попадать в больницы с отравлением. Врачи говорят об эпидемии и причиной называют всевозможные острые снеки, соевые палочки и кислые конфеты зарубежного производства. Изжога и сильная боль в животе начинаются уже после одного-трех кусочков. Гастроэнтеролог в эфире программы «Детали» рассказала, что на самом деле входит в состав такой быстрой еды.