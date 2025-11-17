Ирина Черняк: в зоне риска находятся дети, чьи родственники болеют диабетом

Гости программы «Детали» — детский врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующая эндокринологическим отделением ГБУЗ ДККБ, главный внештатный детский эндокринолог министерства здравоохранения Краснодарского края Ирина Черняк, семейный психолог Кристина Давыдова, детский эндокринолог ГБУЗ «Городская Больницы г. Анапа» Эльвира Тынчерова.





По данным регионального министерства здравоохранения, в Краснодарском крае более 190 тыс. человек, которым поставлен диагноз сахарный диабет. Министерство проводит масштабную поэтапную работу по оказанию помощи этим пациентам в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». С начала года системами непрерывного мониторинга глюкозы обеспечены более 2,5 тыс. беременных женщин с сахарным диабетом и почти 3 тыс. детей.

Также в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом устанавливают помпы. Помощь оказывается не только медицинская, но и образовательная. Все пациенты с диабетом проходят обучение. Как правильно питаться и следить за своим здоровьем — им рассказывают в Школах сахарного диабета. С начала года их посетили более 34 тыс. человек, в том числе почти 3 тыс. детей. В «Деталях» поговорили о работе этих школ, дали полезные советы, как лечить диабет, как его не допустить.