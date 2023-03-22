iPhone или карьера: 45% жителей Краснодара готовы отказаться от «яблочных» гаджетов ради работы

До 1 апреля сотрудники администрации президента должны сменить iPhone на смартфоны с системой Android или ее аналогами из соображений кибербезопасности. Согласно исследованию, проведенному с 20 по 21 марта, треть жителей Краснодара моложе 34 лет может отказаться от работы, но не расстанется с iPhone.

Отказаться от «яблочных» смартфонов, если таким будет требование при трудоустройстве, готовы 45% опрошенных владельцев iPhone. Каждый пятый заявил, что ему не нужна работа, где запрещают пользоваться iPhone.

Мужчинам проще отказаться от iPhone — среди респондентов их 57%. Из женщин 33% сообщили, что откажутся от новой работы ради смартфона.

Работа важнее iPhone оказалась для краснодарцев старше 45 лет — 55% заявили, что готовы отказаться от гаджета. Только 35% опрошенных до 34 лет сообщали, что поменяют смартфон на работу.

Отмечается, что владельцы iPhone с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц чаще заявляли о готовности расстаться со смартфонами ради новой работы. Таких было 57%, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сотрудников администрации президента России попросили избавиться от смартфонов фирмы Apple. Причиной назвали большую уязвимость этих гаджетов к взлому и шпионажу со стороны западных стран в сравнении с другими телефонами.